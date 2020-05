Silvia Romano ha aperto un nuovo profilo Facebook col nome di Aisha

Silvia Romano ha aperto un nuovo profilo Facebook come 'Aisha S. Romano'. Nella foto, la giovane volontaria liberata tra l'8 e il 9 maggio scorso dopo 18 mesi di prigionia tra Keny e Somalia, appare sorridente con un copricapo colorato in un negozio di tessuti. Tra le prime immagini postate la Porta Blu della città marocchina di Fes. È ancora visibile anche il suo 'vecchio profilo' da cui, nei giorni scorsi, ha invitato i suoi amici a non arrabbiarsi per l'ondata di odio che l'ha travolta sui social dopo l'annuncio della conversione alla religione islamica.