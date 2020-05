Riapre a Ravenna il mercato coperto. Rivive luogo simbolo città, tra pick up e delivery

Tra pick up e delivery - ad esempio pasta fresca appena tirata dalle sfogline al ragù di giornata - spesa sul posto e on line, riapre oggi i battenti dopo il lockdown il mercato coperto di Ravenna: serrande alzate per gastronomia, salumeria, piadineria, forno, pescheria, bottega delle sfogline, griglieria, il supermercato Coop.

Tutto pronto anche per accogliere gli ospiti in due ristoranti del più antico mercato cittadino, dove si rispetteranno tutte le nuove disposizioni anti coronavirus e già dall’ora di pranzo si potrà tornare a sedersi, preferibilmente su prenotazione, per degustare un piatto di pasta fresca o di pesce appena preparati, o ritirare piatti da asporto. La consegna, sia della spesa sia dei piatti pronti del ristorante, avverrà in bicicletta in tutto il centro storico della città, e fuori città e regione con corriere espresso.

"La riapertura del Mercato coperto è una notizia di gioia per tutta la nostra comunità - commenta all'Agi, il sindaco di Ravenna Michele De Pascale - impaziente di tornare a vivere gli spazi del nostro centro storico e assaporare le specialità gastronomiche dei nostri ristoranti e locali, ovviamente nell’assoluto rispetto delle misure delle misure igienico-sanitarie". Prevista ogni giorno l’igienizzazione costante dei locali, le superfici, i macchinari e anche le condotte di aerazione e condizionamento.

Si entra solo con mascherina, all'ingresso e all'interno il gel disinfettante per le mani. Il resto è affidato a cartelli e segnaletica calpestabile a terra, le casse protette da barriere plexiglass. viste le regole di accesso dei fornitori e la circolazione delle merci, in modo da ridurre al minimo la presenza di addetti nelle aree comuni, e la dotazione di dispositivi di sicurezza per i lavoratori.

Nella fase di ripartenza potranno accedere al Mercato circa 60 persone contemporaneamente per la spesa, più gli ospiti del ristorante. L’ingresso sarà solo su Piazza Andrea Costa, mentre il varco di via Ponte Marino servirà da uscita, in modo da evitare che i flussi di clienti si incrocino; l’ingresso servirà per ritirare la spesa o i piatti ordinati in precedenza on line o al telefono, e per accedere senza coda alla Coop per chi si è già prenotato su all.coop/codacasa. Anche ai prenotati al ristorante, al personale sanitario e della protezione civile disabili e donne incinta va la precedenza. Le persone disabili potranno anche uscire su Piazza Andrea Costa, dove si trova lo scivolo.

"Il Mercato coperto è un luogo simbolo della nostra città - spiega all'Agi il sindaco Michele De Pascale - ed è parte integrante di una zona di Ravenna vivace e accogliente, che negli anni si è arricchita di tante attività commerciali e di locali pubblici. Dopo esserci innamorati della sua nuova veste, vedere nuovamente quest’area della città chiusa e spenta durante il lockdown, è una cosa che ci ha fatto male al cuore. Adesso affrontiamo fiduciosi e consapevoli questa fase di ripresa delle attività".

La 'rinascita' del mercato unisce innovazione, tradizione, sostenibilità, offrendo spesa e servizi anche on line su www.mercatocopertoravenna.it, su Facebook ed Instagram, dove saranno costantemente aggiornate le informazioni sui migliori prodotti disponibili, le offerte e i menù, le novità in arrivo.

Previsto anche il nuovo servizio di personal food shopper, per dare consigli(al telefono o di persona).

Tra qualche giorno riaprirà anche il Bar Pascucci mentre, per ora, per ragioni di sicurezza, resta chiuso il piano superiore. Il primo piano, sempre prenotando sul sito o al telefono, sarà invece disponibile come area gratuita e sicura per il co-working.