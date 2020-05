Tornano a salire contagi e decessi

Dopo i numeri al ribasso di ieri, torna a salire la curva epidemica in Italia, facendo segnare oggi +813 casi (ieri appena 451). Un dato condizionato dai 462 nuovi casi registrati nella sola Lombardia, quindi più del totale di ieri, e dal numero dei tamponi, oltre 63 mila contro i 34 mila di 24 ore fa. Il totale degli italiani che si sono ammalati di Covid dall'inizio dell'epidemia sale così a 226.699. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Protezione Civile.

Torna a crescere anche il numero dei decessi, 162 oggi contro i 99 di ieri, per un totale di 32.169, mentre i guariti del giorno sono 2.075 (ieri 2.150), 129.401 in totale. Per effetto di questi dati continua a calare il numero delle persone attualmente positive, -1.424 oggi, scendendo a 65.129 totali.

E prosegue il calo dei ricoveri: quelli in regime ordinario scendono di 216 unità e tornano sotto quota 10 mila (9.991) per la prima volta dal 15 marzo, mentre le terapie intensive si riducono di altre 33 unità, 716 in totale. Infine, sono 54.422 i pazienti in isolamento domiciliare.