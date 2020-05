Torna il maltempo in tutta Italia

Nelle previsioni del tempo in Italia fornite dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare si reistra come la Penisola italiana sia interessata, in quota, da un flusso circolativo umido sud-occidentale, moderatamente instabile, che insiste maggiormente sulla Sardegna, sul centro peninsulare e, in misura minore, su alpi/prealpi ed Emilia-Romagna orientale.

Il tempo previsto lunedì 18 maggio

Al Nord nuvolosità irregolare sulle aree alpine e prealpine con maggiori addensamenti sul settore occidentale e sul triveneto, ove saranno possibili locali residue precipitazioni a carattere di rovescio; da irregolarmente a molto nuvoloso sulla Liguria e sulle aree appenniniche ove risulteranno possibili fenomeni precipitativi dalle ore serali, a carattere di rovescio; parzialmente nuvoloso sulle restanti aree con lieve o scarsa probabilità di fenomeni precipitativi.

Si registra un cielo molto nuvoloso o coperto sulla Sardegna, con precipitazioni diffuse a carattere di rovescio o temporale, con particolare enfasi sul settore orientale, ove i fenomeni potranno risultare anche localmente intensi; in attenuazione serale sul settore meridionale

Molto nuvoloso o coperto sulle regioni tirreniche e sull'Umbria, con precipitazioni a carattere di rovescio, in intensificazione serale, allorché la fenomenologia assumerà carattere localmente temporalesco; parzialmente o irregolarmente nuvoloso sulle restanti regioni, ove permarrà la probabilità di locali precipitazioni, soprattutto sulle aree appenniniche.

Al Sud su tutte le regioni nuvolosità irregolare anche intensa, in prevalenza medio-alta stratiforme, con locali piovaschi tra notte e primo mattino su nord-ovest Sicilia, Molise ed aree interne della Campania.

Le temperature

in lieve calo nei valori minimi su Sardegna, Sicilia, Calabria e settori sud di Lazio e Abruzzo, in aumento al nord e su Marche, Umbria, appennino toscano, Campania centro-settentrionale e Basilicata orientale; in aumento nei valori massimi al nord, sull'alta Toscana, sulle aree costiere campane e su quelle ioniche di Puglia, Basilicata e Calabria settentrionale, in generale flessione sul resto del territorio.

I venti

Da deboli a moderati sulla Sicilia, dai quadranti occidentali sul settore ovest e da quelli orientali sul resto dell'isola; da deboli a localmente moderati sul resto della Penisola, dai quadranti orientali su Calabria, Basilicata, Campania e regioni centro-orientali del nord e da quelli settentrionali sulle rimanenti regioni.

I mari

Molto mossi mare di Sardegna e stretto di Sicilia, con quest'ultimo in aumento fino a localmente agitato; localmente molto mosso tendente a generalmente molto mosso il canale di Sardegna; poco mossi Adriatico e Jonio settentrionale e localmente mosso lo Jonio meridionale; mossi i restanti mari, tendente a localmente molto mosso il Tirreno centro-meridionale, soprattutto sul settore orientale.

Il tempo previsto per martedì 19 maggio

Al Nord nuvolosità irregolare a tratti intensa con deboli precipitazioni convettive diffuse, piu' intense al mattino su Emilia-Romagna e basso Veneto. Dal tardo pomeriggio attenuazione dei fenomeni, ad eccezione dell'Emilia-Romagna centro-orientale.

Ne centro e In Sardegna molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni convettive sparse sulle regioni adriatiche e diffuse altrove. Attesi temporali localmente intensi sulla Toscana al mattino. Dal pomeriggio intensificazione dei fenomeni su Marche, Umbria ed Abruzzo.

In Sud e in Sicilia, nuvolosità, prevalentemente medio-alta, in rapida intensificazione mattutina su Molise ed aree tirreniche con associate deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie a ridosso della dorsale appenninica nel pomeriggio; dalla sera attesi rovesci diffusi anche sulla Sicilia occidentale.

Le temperature

Minime in calo su Veneto, Friuli-Venezia Giulia, appennino settentrionale, Sardegna orientale, Umbria, regioni tirreniche ed a ridosso della dorsale appenninica adriatica, in lieve rialzo sui rilievi piemontesi e valdostani, senza variazioni di rilievo altrove; massime in diminuzione al nord-est, su pianura lombarda, aree centrali piemontesi, Liguria, Toscana, basso Lazio, Sardegna, Campania, aree tirrenica calabrese, Sicilia tirrenica ed occidentale, nonché sulle coste ioniche, piu' marcata su basso Veneto ed Emilia-Romagna settentrionale, in aumento su rilievi di nord-ovest, Molise, Puglia settentrionale e restante adriatica, stazionarie altrove.

Venti

moderati da est/nord-est sulla pianura padana, con forti rinforzi sulle coste; deboli settentrionali su restante nord, Umbria, regioni adriatiche centrali e meridionali, con rinforzi sulle aree appenniniche; da deboli e moderati nordoccidentali sulle isole maggiori, con rinforzi sull'area sud-occidentale della Sardegna ed occidentale della Sicilia; deboli variabili altrove.

Mari

Molto mossi lo stretto di Sicilia, il mare e il canale di Sardegna, fino a localmente agitato dalla sera quest'ultimo; poco mosso l'Adriatico centrale e meridionale; mossi i restanti bacini.