A Rimini riapre la 'Palata'sul mare di Fellini.  Pochi in spiaggia in attesa dei turisti

In pochi in spiaggia, a parte qualche appassionato di jogging, causa anche il tempo non bello. A segnare simbolicamente la riapertura della spiaggia a Rimini c'è stato questa mattina il taglio del nastro della famosa 'Palata' sul mare che, dopo un deciso restyling, è stata riconsegnata alla cittadinanza nel primo giorno della vera 'Fase 2'.

Si tratta di un lungo percorso pedonale che dalla zona portuale di piazzale Boscovich si protrae fino in mare. Un luogo famoso anche per il cinema di Federico Fellini: è stato infatti protagonista in alcuni suoi film più famosi come 'Amarcord' o ne 'I Vitelloni'.

In attesa che il prossimo 25 di maggio riaprano gli stabilimenti balneari, a Rimini oggi non hanno alzato le serrande solo bar, ristoranti, pizzerie e tutti le altre attività bloccate dal lockdown, ma è tornato fruibile al pubblico un posto simbolico, uno di quei luoghi che molti definiscono 'magici' che vuole provare quindi a dare l'avvio ufficiale alla stagione turistica. Ad attendere chi arriverà alla fine della passeggiata, ora percorribile con nuovi parapetti e pavimentazione in legno, c'è la 'Sposa del marinaio': la statua di una donna con i due figli che aspetta il ritorno del marito marinaio indicando l'orizzonte quasi a scrutarne la barca.

"Noi - ha detto il sindaco della città Andrea Gnassi durante la cerimonia - avevamo un obiettivo quando abbiamo iniziato questa amministrazione: riconnettere la città del mare con quella dell'arte e della cultura". Rimini da oggi vuole dunque tornare a sognare e a far sognare, in attesa del ritorno del turismo, vera linfa vitale ed economica di questo territorio. (AGI)