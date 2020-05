Il nuovo vertice tra governo e Regioni sulle linee guida per la Fase 2  

"Domani, come Conferenza delle regioni, avremo un incontro coi ministri Boccia e Speranza; può darsi ci sarà anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, per confrontarci su quella che dovrà essere la ripartenza la prossima settimana". Lo annuncia Stefano Bonaccini, presidente dell'Emilia-Romagna, rispondendo a Rimini a chi chiedeva lumi su quali protocolli dovranno essere applicati da lunedì.

"Io mi auguro prevalga il buon senso", aggiunge, evidenziando come la Regione da lui guidata abbia già preparato una serie di documenti che indicano quali procedure applicare nelle varie realtà imprenditoriali per rispettare il distanziamento fisico.

"Non è che vogliamo insegnare agli altri come si fa - dice il governatore emiliano-romagnolo - ma noi crediamo di aver scritto linee guida che siano da una parte conformi con la necessità di tutelare la salute delle persone, dei lavoratori e dei clienti e dall'altro di permettere a chi sarà già in grado di aprire, da lunedi' o nei giorni successivi, di poterlo fare. Peraltro - aggiunge - le linee guida Inail puo' darsi siano in realtà indicazioni e non obblighi".