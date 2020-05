Un peschereccio con tre persone a bordo è disperso al largo di Palermo

Sono in corso le ricerche in mare peschereccio "Nuova Iside", partito da Terrasini, comune in provincia di Palermo. L'equipaggio ha lanciato il may-day nel pomeriggio via radio mentre il mare era grosso anche per il forte vento che si è abbattuto sulla Sicilia fin da questa mattina. L'allarme è stato raccolto dalla Capitaneria di porto che ha, inviato due motovedette della Guardia costiera e un elicottero che batte il tratto di mare da Ustica a San Vito Lo Capo.

L'equipaggio sarebbe composto da tre persone.

Cè grande apprensione nella cittadina di Terrasini. Le ricerche proseguiranno fino a mezzanotte.