Mucca imbizzarrita uccisa in centro a Ragusa da un agente

Una mucca imbizzarrita ha percorso stamattina parte del centro storico di Ragusa superiore per poi concludere la sua corsa in via Giordano Bruno, una strada senza uscita a ridosso del vallone di Ibla, caricando alcuni passanti (che non hanno subito conseguenze) e danneggiando nella sua corsa alcune autovetture. Stando alle prime informazioni l'animale sarebbe stato abbattuto da un agente di polizia.

La notizia ha sollevato molte polemiche in città, tanto che è dovuto intervenire pubblicamente il sindaco, Giuseppe Cassì: "Resto incredulo e turbato per ciò che è successo stamattina, con una mucca imbizzarrita in pieno centro e il suo successivo abbattimento con colpi d’arma da fuoco - dice il primo cittadino - Ho già chiesto accertamenti per comprendere come l’animale sia potuto fuggire, mettendo così a rischio l’incolumità dei passanti, e come si sia arrivati alla decisione di abbatterlo in maniera tanto cruenta". Il primo cittadino ha chiesto intanto una relazione sull'accaduto anche ai vigili urbani.