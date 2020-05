Oggi 1.402 casi, ma i numeri della Lombardia sono relativi a settimane precedenti

Il totale delle persone che hanno contratto il coronavirus nel nostro Paese è salito a 221.216, con un incremento di 1.402 nuovi casi rispetto a ieri quando i casi in più erano stati 744. Lo rende noto la protezione civile, sottolineando che la Regione Lombardia ha comunicato che dei nuovi casi conteggiati oggi, 419 sono riferiti alle settimane precedenti e non alle ultime 24 ore.

Il numero totale di attualmente positivi è di 81.266, con una decrescita di 1.222 assistiti (ieri -836). Tra gli attualmente positivi 952 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 47 pazienti rispetto a ieri. 12.865 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 674 rispetto a ieri; 67.449 persone, pari all'83% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi.Rispetto a ieri i morti sono 172 e portano il totale a 30.911. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 109.039, con un incremento di 2.452 persone rispetto a ieri.

Nel dettaglio, i casi attualmente positivi sono 30.675 in Lombardia, 13.184 in Piemonte, 6.801 in Emilia-Romagna, 5.190 in Veneto, 3.841 in Toscana, 2.779 in Liguria, 4.273 nel Lazio, 3.208 nelle Marche, 1.877 in Campania, 667 nella Provincia autonoma di Trento, 2.421 in Puglia, 1.911 in Sicilia, 801 in Friuli Venezia Giulia, 1.548 in Abruzzo, 437 nella Provincia autonoma di Bolzano, 109 in Umbria, 506 in Sardegna, 104 in Valle d'Aosta, 568 in Calabria, 140 in Basilicata e 226 in Molise

I casi di oggi in Piemonte

Sono 28 in Piemonte i decessi di persone positive al test del Covid-19 comunicati nel pomeriggio dall'Unità di Crisi della Regione. Le vittime totali salgono ora a 3.428, così suddivisi su base provinciale: 602 Alessandria, 204 Asti, 167 Biella, 300 Cuneo, 295 Novara, 1.536 Torino, 171 Vercelli, 120 Verbano-Cusio-Ossola, 33 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

Aumenta anche il numero di pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, pari a 9.003 (272 in piu' rispetto a ieri), mentre i contagi raggiungono quota 28.889 (113 in piu' rispetto a ieri): 3.744 in provincia di Alessandria, 1.690 in provincia di Asti, 1.016 in provincia di Biella, 2.649 in provincia di Cuneo, 2.494 in provincia di Novara, 14.631 in provincia di Torino, 1.205 in provincia di Vercelli, 1.097 nel Verbano-Cusio-Ossola, 254 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 109 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 136 (uno in piu' rispetto a ieri), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 11.148. Infine i tamponi diagnostici processati, pari a 218.071, di cui 120.333 risultati negativi.

I numeri in Emilia Romagna

In Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore si sono registrati 53 nuovi casi di positività al coronavirus per un totale dall'inizio dell'epidemia di 26.929. L'aumento più basso di sempre. Lo ha comunicato l'ente regionale in una nota. I decessi sono stati 18: 13 uomini e 4 donne. I test effettuati hanno raggiunto quota 239.178 (+4.559). Le nuove guarigioni oggi sono 274 (16.243 in totale), mentre continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi a oggi: -239, passando dai 7.040 registrati ieri agli odierni 6.801. Per un differenziale fra guariti complessivi e malati effettivi di 9.442, fra i piu' alti nel Paese.

Le persone in isolamento a casa, cioè quelle con sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 4.694, -37 rispetto a ieri. I pazienti in terapia intensiva sono 136 (-5). Diminuiscono anche quelli ricoverati negli altri reparti Covid (-153). Le persone complessivamente guarite salgono quindi a 16.243 (+274): 2.318 "clinicamente guarite", divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all'infezione, e 13.925 quelle dichiarate guarite a tutti gli effetti perché risultate negative in due test consecutivi.