Tenta di accoltellare poliziotto, un altro agente spara e lo ferisce

Panico ieri sera alle 23.30 in un appartamento in zona Fidene, a Roma, dove nel corso di un'operazione un agente di polizia e' stato aggredito con un coltello. Per questo un suo collega, intervenuto sul posto, ha esploso un colpo di pistola alla spalla dell'aggressore ferendolo e salvando il poliziotto.

Gli agenti del Reparto Volanti e i colleghi del commissariato Fidene erano giunti in via Valsavio, in ausilio dei Vigili del fuoco, per un incendio. Arrivati nell'appartamento un 60enne - che si è scoperto aver appiccato il rogo volontariamente - si è scagliato contro di loro con un coltello tentando di colpire un poliziotto.

A quel punto un collega ha esploso un colpo ferendo il 60enne alla spalla. L'uomo, dopo essere stato bloccato, è stato trasportato all'ospedale Pertini in codice giallo. Sarà arrestato per tentato omicidio.