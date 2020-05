Conte ha annunciato la liberazione di Silvia Romano

"Silvia Romano è stata liberata!". Lo annuncia Giuseppe Conte su Twitter. "Ringrazio le donne e gli uomini dei servizi di intelligence esterna", aggiunge il presidente del Consiglio. "Silvia, ti aspettiamo in Italia!", scrive ancora Conte.

"Silvia Romano è libera. Lo Stato non lascia indietro nessuno. Un abbraccio alla sua famiglia. E un grazie alla nostra intelligence, all'Aise in particolare, alla Farnesina e a tutti coloro che ci hanno lavorato" ha scritto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio sui social.

Del Re: "L'intelligence non ha mai smesso di lavorarci"

"Sono molto emozionata perché la liberazione di Silvia Romano e' una bellissima notizia per cui abbiamo tanto lavorato", dichiara all'Agi la vice ministra degli Esteri, Emanuela Del Re, che ci tiene a ringraziare la Farnesina e l'intelligence italiana. "Non hanno mai smesso di lavorarci, anche nei momenti in cui sembrava che non se ne parlasse. E spesso il silenzio serve anche a proteggere le persone di cui ci si sta occupando", spiega Del Re.

"Nel mio ultimo viaggio in Kenya, lo scorso novembre, ricevetti - racconta Del Re - la rassicurazione della ministra degli Esteri che per il Kenya il caso di Silvia Romano rappresentava sempre una priorità nazionale".

"Silvia è un esempio bellissimo dei nostri giovani italiani, e lo dimostra anche la grande attenzione nazionale che ha avuto a livello di opinione pubblica, dovuta al suo meraviglioso impegno nel sociale, una delle espressioni più alte della nostra italianità e sono sicura che sarà d'ispirazione per tanti giovani che vorranno intraprendere un percorso nella cooperazione", afferma Del Re.

"È una bellissima notizia, evviva!". Il presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, è stato raggiunto dalla notizia della liberazione di Silvia Romano, mentre era in diretta su Facebook sulla pagina del Partito Democratico di Milano. Sassoli ha anche alzato le braccia in segno di vittoria e gioia per il fatto che la cooperante sarà presto in Italia, come twittato da Conte. Il suo rapimento in Kenya "è sempre stato un dolore e sapere che è stata liberata ci riempie di gioia", ha aggiunto Sassoli.

"Che bella notizia! Grazie all'Intelligence e a tutti coloro che hanno lavorato senza mai perdere la speranza" ha twittato Paolo Gentiloni, commissario europeo agli Affari Economici.

"Bentornata a casa Silvia Romano! Un abbraccio a lei, alla sua famiglia e ai suoi amici. E un ringraziamento agli straordinari operatori dei Servizi segreti italiani", è il tweet di Matteo Salvini.