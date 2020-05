Zingaretti vuole che in autunno il vaccino antinfluenzale sia obbligatorio per gli over 65

"Confermo l'importanza dell'obbligarietà della vaccinazione antinfluenzale per gli over 65, una scelta di campo che ha obiettivi chiari, per avere un autunno nel quale dobbiamo essere pronti a tutto per la tutela della salute dei cittadini". Lo ha detto il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, questa mattina nel corso della presentazione delle modalità di avvio di 300 mila test sierologici nel Lazio. Hanno partecipato l'assessore alla Sanità, Alessio D'Amato e il direttore scientifico dello Spallanzani, Giuseppe Ippolito.