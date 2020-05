Iss: curva dei contagi in calo ma siamo ancora in fase epidemica

"​Siamo ancora nella fase epidemica. Il fatto che la curva epidemica mostri un numero di casi decrescente è positivo, e dimostra l'efficacia delle misure e l'adesione degli italiani. Però questo non toglie che abbiamo nuovi casi e la circolazione del virus è presente nel Paese, e questo deve farci adottare tutte le precauzioni. Il virus si diffonde nella stessa maniera dell’inizio. Ovvero prevalentemente per droplet". ​Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, in audizione in Commissione Affari sociali alla Camera.