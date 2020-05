Come riaccendere in sicurezza i condizionatori: 7 consigli di Sima

Pulire con acqua e sapone i filtri degli impianti di riscaldamento, sanificarne i motori esterni e mantenere i tassi d umidità relativa tra il 50 e il 70%. Sono alcuni dei consigli che la Società italiana di medicina ambientale (Sima) ha fornito per l'utilizzo sicuro degli impianti di condizionamento e climatizzazione degli spazi pubblici in vista per la Fase 2.

"Negli ambienti confinati aperti al pubblico, seguire le norme di distanziamento e usare tutti la mascherina è doveroso, ma al contempo non possiamo trascorrere i prossimi mesi estivi soffrendo il caldo nelle nostre case o sul posto di lavoro. È quindi necessario seguire poche semplici regole che ci consentano di usare i nostri impianti in sicurezza", spiega Alessandro Miani, Presidente Sima, convinto che "piccole azioni quotidiane" possano migliorare il nostro comfort indoor "senza farci incorrere in particolari rischi per la salute".

Sima quindi stila alcuni 'consigli pratici' per poter consentire a tutti di vivere gli ambienti chiusi al fresco.