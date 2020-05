Fase 2: crisi economica, un piccolo imprenditore si suicida a Napoli

Un imprenditore di 57 anni si è tolto la vita questa notte, impiccandosi nella sua ditta di allestimenti di uffici, nel quartiere napoletano di Barra, a Napoli. Aveva riaperto l'azienda due giorni fa e non ha retto alle pressioni dovute alla crisi economica. Lascia una moglie e una figlia. L'allarme ieri sera è stato lanciato dalla moglie dell'uomo, dopo che non era rientrato e non rispondeva al cellulare. Una volta all'interno del capannone, la scoperta del cadavere. Sul posto anche le forze dell'ordine e il magistrato che hanno sequestrato una lettera in cui l'uomo motivava il gesto e i computer della ditta.