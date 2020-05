L'ira di Musumeci: "Lampedusa esplode e il governo è fermo"

"Lampedusa vive una condizione di seria preoccupazione: non è possibile che i natanti con i migranti debbano potere arrivare sull'isola e sbarcare quei poveri fratelli quando l'hotspot è assolutamente stracolmo".

Il presidente della Regione siciliana Nello Musumeci accusa il governo nazionale: "Abbiamo chiesto più volte che si utilizzasse una nave ormeggiata in modo da potere fare su questa la quarantena, e non sulla terraferma. Non ci vuole molto... La Sicilia ha già tantissimi problemi, e il governo non può assolutamente scaricare questo dramma sul sistema sanitario e sociale regionale, alimentando una forte tensione tra i cittadini alimentando la paura di una nuova diffusione del contagio del coronavirus".

Sull'isola gli sbarchi s sono susseguiti per tutta la notte. Secondo fonti del Comune nel corso del doppio approdo sono giunti prima 72 migranti, poi altri 64. L'hotspot è pieno e le persone sono state radunate al molo Favaloro con personale di assistenza e delle forze dell'ordine.