Il numero dei malati da coronavirus scende sotto 100 mila

Sale a 211.938 il numero degli italiani colpiti dal coronavirus dall'inizio dell'epidemia, con un aumento di 1.221 casi (ai minimi dal 10 marzo, ieri +1.389). Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel bollettino quotidiano delle 18. Oggi si registrano 1.225 guariti (ieri 1.740), con il totale che sale a 82.879, mentre rispetto a ieri torna a salire lievemente il numero dei decessi, 195 contro i 174 di ventiquattr'ore fa, per un totale di 29.079. Per effetto di questi dati, il numero dei malati attuali scende per la prima volta da quasi un mese sotto i 100mila, in totale sono 99.980.

Continuano a calare anche i ricoveri: quelli ordinari sono scesi di 419 unità, e sono oggi 16.823. Quelli in terapia intensiva si riducono di 22, scendendo a 1.479, trentesimo giorno consecutivo di calo. Le persone in isolamento domiciliare sono 81.678. Infine, sono stati fatti in 24 ore 37.631 tamponi, in calo rispetto a ieri (quasi 45mila) e soprattutto rispetto al record del primo maggio che aveva fatto segnare 74.208 tamponi in un giorno.

I numeri della Lombardia

In Lombardia, nelle ultime 24 ore, si sono registrati 577 nuovi positivi al coronavirus e 63 decessi. Dall'inizio dell'epidemia si contano 78.105 contagi e 14.294 morti. Questo quanto emerge dai dati forniti dalla Regione Lombardia. Ieri i positivi erano stati +526, due giorni fa +533; mentre i decessi +42 ieri e +47. I tamponi effettuati sono stati 7.978 (in totale 418.835), mentre ieri ieri 7.155.

"Da una prima analisi dei dati di questa mattina possiamo dire che per il sistema regionale del trasporto ferroviario non si sono verificati particolari disagi.

La media dei viaggiatori e' del 25% rispetto alla media di un giorno feriale in tempo di normalità. La situazione dunque è complessivamente positiva ma teniamo alta l'attenzione proseguendo con l'azione di monitoraggio". Lo comunica l'assessore lombardo ai Trasporti e Infrastrutture, Claudia Terzi, nel primo giorno della fase 2. "Durante l'ora di punta - conclude Terzi - solo alcuni treni hanno raggiunto il 30% di riempimento".