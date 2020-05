Una pantera sarebbe stata avvistata a Benevento 

Una pantera nel Sannio. A lanciare l'allarme, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, perché l'animale sarebbe stato visto a ridosso della città. "Pare sia stata segnalata una pantera, o animale non domestico, dalle parti dello stadio, andando per la Fondovalle Sabato e nelle aree boschive. Perciò, state attenti", scrive in una nota. "Controllate i bambini nelle uscite. E segnalate eventuali uccisioni di animali domestici. Insomma, prestate attenzione. Sulle tracce ci sono carabinieri, forestale e polizia, che ringrazio, però, attenti", ribadisce Mastella.