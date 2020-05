Fase 2: Raggi, parchi riaperti ma no picnic né partite calcio

"Dal 4 maggio i parchi riapriranno in maniera graduale ma sempre mantenendo il distanziamento. Sarà consentita l'attività sportiva individuale, le passeggiate singolarmente o accompagnando bambini e persone disabili. No ai picnic o alle partite di calcetto. Andiamo a respirare nel verde dopo 55 giorni in casa ma niente assembramenti". Lo ha detto la sindaca di Roma Virginia Raggi nel corso di una diretta Facebook.