Esami di maturità il 17 giugno: l'orale vale 40 punti 

L'oralone dell'esame di maturità partirà il 17 giugno "da un argomento che gli studenti sceglieranno insieme ai loro professori che li conoscono bene, non sarà una tesina ma un modo per valorizzare il lavoro svolto". Lo ha annunciato la ministra dell'Istruzione, Lucia Azzolina, in una diretta su Skuola.net. Azzolina ha spiegato come cambierà il punteggio dell'esame. ​"Prima della pandemia - ha detto - i crediti erano 40 e gli altri 60 erano legati alle singole prove. Vogliamo invertire questo sistema, e cioè far partire gli studenti con 60 crediti e riservarne 40 per la prova orale". L'obiettivo è "valorizzare al massimo il percorso svolto dagli studenti. Chi ha fatto un buon percorso deve stare tranquillo, e arrivare alla maturità sereno".