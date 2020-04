 Zaia "Non è tutto finito, il rischio di nuovi focolai esiste"

"Lo dico chiaramente: non vorrei che qualcuno si facesse l'idea che è tutto finito. E' possibile affrontare la riapertura, ma investiamo sulla messa in sicurezza dei cittadini, e soprattutto la mascherina è imprescindibile. Se non sarà usata per mettere in sicurezza se stessi e gli altri avremo ricadute e dovremo riprendere in mano le chiusure". A dirlo è il governatore del Veneto Luca Zaia parlando nel corso del consueto punto stampa dalla sede della Protezione civile di Marghera. "Che nessuno pensi che il virus se n'è andato, il pericolo di nuovi focolai è ancora reale", ha concluso.