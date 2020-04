Sì alle messe già da maggio, dall'11 all'aperto e dal 24 nelle chiese

Dall'11 maggio all'aperto e dal 25 nelle chiese. Sono le "concrete ipotesi allo studio del governo circa la ripresa delle Messe in condizioni di sicurezza, al centro dell’interlocuzione con la Conferenza episcopale italiana".

"L’orizzonte temporale possibile", così lo definiscono diverse fonti interpellate da Avvenire, è compreso dentro il mese di maggio, ma la valutazione finale dovrà essere "necessariamente legata all’andamento della curva epidemiologica". Se i dati sul contagio da Covid-19 non dovessero risalire - argomentano le medesime fonti -, le date su cui si ragiona in seno all’esecutivo, con l’ausilio del Comitato tecnico scientifico, sono quattro.

La prima, lunedì 4 maggio, è certa (perché prevista nell’ultimo Dpcm) e riguarda la ripresa della celebrazione dei funerali. Le altre tre sono al momento oggetto di valutazione e confronto: si tratta del lunedì seguente, l’11 maggio, per la possibilità di celebrare l’Eucaristia all’aperto (si partirebbe con le liturgie feriali); e del 18 - o "più realisticamente", dice una fonte qualificata - del 25 maggio, per il ritorno delle celebrazioni all’interno delle chiese in condizioni di sicurezza (compresi il distanziamento fra i fedeli, guanti e mascherine, sospensione di alcuni gesti liturgici come lo scambio della pace).

La road map allo studio del governo prevede una serie di passi successivi, frutto di una interlocuzione costante con la Cei e delle valutazioni del Cts. Il primo documento, al quale si sta già lavorando, è un mini-protocollo sulla celebrazione dei funerali dal 4 maggio: com’è noto, è prevista la presenza dei familiari stretti del defunto, per un massimo di 15 persone (più altri dettagli da definire in questi giorni). Riguardo ad altre cerimonie, le fonti precisano come i matrimoni siano attualmente consentiti (purché con la presenza dei soli nubendi e testimoni), mentre di battesimi, prime comunioni e cresime (di solito effettuate a maggio) non si sarebbe ancora discusso.