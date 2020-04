Il virus aumenta la solidarietà. Brioche in dono ad anziani e bisognosi   

Trecento brioche calde appena sfornate - donate dalla pasticceria “Pastry Lab – Andrea Tedeschi Pasticcere” - sono state consegnate dai carabinieri del Comando Provinciale di Bologna a persone bisognose.



In particolare, 100 brioche sono state prese in consegna dai Carabinieri della Stazione di Monzuno (Bo) e sono state recapitate alle residenze per anziani di Monzuno (Bo), “Casa di Riposo Tre Laghetti” e “Residenza Bellavalle”. Le altre 200 brioche, invece, sono state prese in consegna dai Carabinieri della Stazione Bologna e sono state consegnate all’Associazione CiviBo Onlus – Cucine Popolari di Bologna.​

“Da tutta questa tragedia ci sono dei nuovi spiragli di speranze e si intravedono anche nuove forme di umanità che danno forza di credere in un mondo nuovo - ha commentato il fondatore delle Cucine Popolari di Bologna, Roberto Morgantini - Finita l’emergenza è possibile immaginarlo e sarà possibile viverlo…”.