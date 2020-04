Arrivano le mascherine animaliste, ma la vendita è un flop

Prodotti e servizi animal friendly in pronta consegna anche in tempi di coronavirus. "Mascherine covid 19" a soli sette euro, prodotte senza aver sfruttato e ucciso animali. Ma anche ricorsi rivolti a chi è stato multato mentre dava da mangiare ai randagi. Per ogni ordine c'è un prezzo sul sito di Enrico Rizzi, animalista pittoresco, segretario del Pae e da alcuni mesi "sono il primo influencer d'Italia che si occupa dei diritti degli animali, ma la mia attività da influencer non è da confondere con la mia attività con il partito", dice all'Agi.

Se sei stato multato "perchè hai sfamato i randagi o altra situazione che rientra nel benessere animale", basta compilare un form in cui si seleziona l'episodio da cui è scaturita la multa che secondo il sito di Rizzi "è illegittima". "Non c'è alcuna speculazione", dice l'animalista noto perchè condannato in Cassazione per gli insulti all'ex presidente del consiglio regionale del Trentino, Diego Moltrer, stroncato da un infarto il 17 novembre 2014 durante una battuta di caccia. Gli ermellini - riferendosi a un'intervista dell'animalista ad una trasmissione radiofonica - hanno scritto che "in quel contesto l’epiteto “assassino” ci poteva stare, ma Rizzi non doveva rincarare la dose con parole altamente offensive come infame e vigliacco.

In questi anni Rizzi si è inventato un marchio, riferito al suo sito internet, che in pratica è uno store, affiancato da alcune note stampa sulla propria attività politica. Ci sono sono le spillette, zaini, borracce, "per adesso vanno molto le t-shirt, l'obbiettivo però è quello di far conoscere a più persone possibili la mia attività, quindi come altri ho stampato il mio logo anche sulle mascherine", spiega l'animalista.

Il prodotto "mascherina covid 19" è in vendita esclusivamente in lotti da dieci, al costo di sette euro l'una. "Purtroppo sto ricevendo pochissimi ordini e probabilmente annullerò l'iniziativa - aggiunge -, anche perchè i costi sono alti e probabilmente non riuscirò neppure a coprire le spese per un singolo ordine". Nella home poi tra i vari banner c'è anche la possibilità di iscriversi a un fan club "che seguo con tanto affetto", dice Rizzi.