Ragazza di 15 anni si addormenta e muore, indagini a Roma

Tragedia ieri sera alle 19.10 in un appartamento nella periferia romana di Tor Carbone, dove una ragazzina di 15 anni è stata trovata sul divano senza vita dal padre. Secondo quanto si apprende, l'adolescente dopo aver pranzato si era sdraiata per riposare e sarebbe morta per cause naturali. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i poliziotti dei commissariati Tor Carbone, Esposizione e Colombo. La salma è a disposizione del medico necroscopo.