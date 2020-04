Eugenio in Via di Gioia lanciano #CiboinTurin, accanto a chi ha bisogno

Gli Eugenio in Via di Gioia, la band torinese che ha partecipato all'ultimo Festival di Sanremo, si mobilita con un'iniziativa di solidarietà per le famiglie che vivono un momento di difficoltà, a causa dell'emergenza coronavirus.

Partendo dal format #Cibointour, l'iniziativa nata spontaneamente a Roma durante un raduno, quando un ragazzo portò 1 chilo di carbonara per la band e da quel momento diventata una tradizione con cui ha raccontato il cibo donato dai fan in occasione dei concerti, la band promuove ora la campagna #CiboinTurin per contribuire a ridurre l’emergenza alimentare che, in questo particolare periodo, tocca anche la città di Torino.

#Cibointour diventa, quindi, #CiboinTurin con l’obiettivo di supportare il comune di Torino, la Croce Verde, la Consulta per le persone in difficoltà, il Banco Alimentare, la Caritas e i servizi sociali a consegnare soprattutto spesa e prodotti alimentari, ma anche farmaci e beni di prima necessità a domicilio per le persone in difficoltà.

Gli Eugenio in Via di Gioia lanciano una "Call To Action" diretta a tutti coloro che li seguono per donare al comune di Torino tramite un versamento con la causale: “Torino Solidale art. 66 dl 18/2020” oppure tramite la piattaforma "Lettera al Prossimo www.eugenioinviadigioia.it/letteralprossimo".

Tutti i fondi raccolti dalla piattaforma saranno integralmente versati sul conto di Torino Solidale, il progetto della città per aiutare le persone in difficoltà a fare la spesa e a procurarsi beni di prima necessità. Gli Eugenio in Via Di Gioia hanno per l’occasione anche ingaggiato i partner che nel tempo hanno sviluppato con loro progetti in ambito food, tra cui Coldiretti Piemonte, EatalyTorino e Molecola.