Record di guariti in Italia, forte calo di ricoveri 

Sale a 172.434 il totale degli italiani colpiti da coronavirus, un aumento di 3.493 unità su ieri, quando era stato di 3.786. Un lieve calo dunque dei nuovi contagi, accompagnato però dal record dei guariti in un solo giorno: 2.563 (ieri 2.072), che ha portato il totale a 42.727.

I decessi sono 575 (ieri 525), con il totale che sale a 22.745. Per effetto soprattutto del gran numero di guariti, il numero delle persone attualmente positive sale di appena 355 unità (ieri 1.189), mai così poco addirittura dal 2 marzo. Questi i dati emersi dal bollettino odierno della Protezione Civile.

E' anche il giorno del calo più marcato dei ricoveri: quelli ordinari sono addirittura 1.107 in meno, scendendo a 25.786 totali. E' il dato più basso dal 27 marzo. Quelli in terapia intensiva scendono di 124 unità, con il totale a 2.812 (solo due settimane fa erano oltre 4.000 i posti letto occupati). Infine, nuovo record di tamponi eseguiti in un giorno: 65.705, contro i 60.999 di ieri.

Ricciardi, certa seconda ondata, non acceleriamo Una seconda ondata di epidemia in autunno, più che una ipotesi "è una certezza. Fino a quando non avremo un vaccino ci saranno nuove ondate o, speriamo, tanti piccoli focolai epidemici che andranno contenuti. Quello autunnale e invernale, come nel caso dell'influenza, è il periodo in cui una combinazione di eventi climatici, comportamentali, immunologici fa si che il virus possa riemergere. Per questo è molto importante non accelerare le riaperture: in caso contrario la seconda ondata invece di averla piu' avanti rischiamo di subirla prima dell'estate." Lo dice Walter Ricciardi, Professore ordinario di Igiene e medicina preventiva, rappresentante italiano nell'executive board dell'Organizzazione mondiale della sanità e consulente del governo per il Covid-19 in una intervista rilasciata al giornale ilcaffeonline.it.

Usa chiedono a Cina di visitare laboratorio Wuhan Gli Stati Uniti hanno chiesto alla Cina di far accedere esperti al laboratorio di Wuhan, da dove gli Usa sospettano si sia diffuso il coronavirus, sfuggito al controllo di Pechino, per una serie di controlli. Lo ha annunciato il segretario di stato, Mike Pompeo, durante un'intervista alla Fox. "È chiaro - ha spiegato - che il Partito comunista cinese e l'Organizzazione mondiale della Sanità non hanno fornito informazioni in tempo utile, e il risultato è questa pandemia globale. Noi stiamo continuando a chiedere al Partito comunista cinese di permettere agli esperti di accedere a quel laboratorio di virologia in modo da determinare come il virus si sia diffuso. Non è una questione politica, riguarda la scienza e l'epidemiologia. Noi abbiamo bisogno di capire che cosa è successo, in modo da ridurre il rischio per gli americani nelle prossime settimane e rimettere sui binari l'economia globale. E' molto importante".

Borrelli, meno pressione su strutture ospedali I dati epidemiologici confermano "un alleggerimento della pressione sulle strutture ospedaliere e un rallentamento della curva dei contagi". Così Angelo Borrelli, capo della Protezione civile, nel consueto incontro con la stampa.