Dai primi di maggio il via ai test sierologici, dice la sottosegretaria Zampa

"Saranno 150mila i test che verranno effettuati e si partirà dai primi giorni di maggio". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute Sandra Zampa a Circo Massimo su Radio Capital a proposito dei test sierologici.



"Siamo molto avanti. Il comitato tecnico-scientifico ha già selezionato un certo numero di test su base di criteri che diano il massimo della sicurezza, anche se resta un margine di errore. Sarà il commissario Arcuri a sceglierne uno solo, ne serve un solo tipo per avere uniformità di dati".



Test sierologico come patente di immunità? "Ranieri Guerra - ha aggiunto Zampa - dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che è un'espressione sbagliata. Il test serve soprattutto a capire quanti sono gli italiani certamente negativi e l'85% degli italiani non ha incrociato il Covid".