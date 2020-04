Tamponi drive-in nella Bergamasca ai pazienti dimessi

Di tamponi se ne fanno ancora troppo pochi in Lombardia, è la polemica. Ma nella Bergamasca si fa un passo avanti, ricorrendo agli speciali kit che permettono di fare un più veloce prelievo rino faringeo.

L’Azienda socio sanitaria territoriale, Asst, di Bergamo Ovest fa un passo avanti E inizia a fare i tamponi in modalità “drive in” in Largo Donatori di Sangue a Caravaggio, comune di 16 mila abitanti in provincia di Bergamo.

Lo ha annunciato Peter Assembergs, Direttore Generale ASST Bergamo Ovest: “a partire da giovedì 16 aprile saremo in grado di effettuare i tamponi ai pazienti dimessi dopo un ricovero per Covid-19 dagli Ospedali di Treviglio - Caravaggio e Romano di Lombardia in modalità Drive-in, cioè i cittadini saranno comodamente seduti nella propria auto, dotati di guanti e mascherina. E' un modo veloce, sicuro e utile anche a tutelare la propria privacy”.

L’accesso avverrà esclusivamente su chiamata. Non è previsto l'accesso diretto. I pazienti dimessi saranno contattati telefonicamente dal personale dell'Asst che fisserà loro l’appuntamento per il tampone drive-in da effettuarsi nello spazio allestito ad hoc a Caravaggio, senza scendere dalla propria auto, sotto un’apposita tensostruttura.

Il personale sanitario dell’ASST, dotato di tutte le protezioni previste, preleverà il campione nasofaringeo del paziente, che se ne potrà stare comodamente seduto all'interno della sua vettura.

I pazienti, che avranno un appuntamento per l'effettuazione del tampone, dovranno recarsi al 'drive-through' seguendo il percorso indicato, il più diretto possibile, e viceversa anche per tornare a casa. In caso di controllo delle Forze dell’Ordine, basterà autocertificare che si ha l’appuntamento per l’effettuazione del tampone.