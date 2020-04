In arrivo in Piemonte 5 milioni di mascherine

In arrivo cinque milioni di mascherine per tutti i piemontesi. L'iniziativa della Regione in vista della ripartenza. La giunta regionale ha, infatti, predisposto una modifica al bilancio per destinare 6 milioni di euro per il 2020 all'acquisto e distribuzione di mascherine a tutta la cittadinanza.

Per la copertura delle risorse necessarie verrà utilizzata una parte delle donazioni ricevute dalla regione sul conto corrente attivato per l'emergenza coronavirus. "Abbiamo pronto l'acquisto di 5 milioni di mascherine lavabili per tutti i piemontesi - spiegano il presidente della regione Alberto Cirio e gli assessori alla protezione civile Marco Gabusi e alla sanità Luigi Icardi - Ad aggiudicarsi la gara realizzata attraverso Scr sono state tre aziende del Piemonte".

"Insieme a Poste italiane ed alle associazioni che rappresentano gli enti locali stiamo definendo - aggiungono - le modalità migliori per organizzare la distribuzione alle famiglie su tutto il territorio. Ringraziamo tutti i capigruppo del consiglio regionale per la sensibilità dimostrata e la generosità di chi ci ha permesso con le proprie donazioni di coprire la spesa. Prima di rendere le mascherine obbligatorie - concludono - era, infatti, fondamentale poterle garantire a tutti, ancor più in vista della fase di ripartenza".