A Torino task force di 38 medici e infermieri provenienti da Cuba

E' atterrato alle 8:55 di questa mattina a Torino il volo di Blue Panorama Airlines con il quale è stato trasportato da L'Avana una delegazione cubana composta da 38 tra medici e infermieri che saranno impiegati negli ospedali del Piemonte per dare il proprio supporto per l’emergenza da Covid-19.

Il volo è stato organizzato in collaborazione con la regione Piemonte, con il sostegno della fondazione 'Specchio dei tempi onlus' e Lavazza. Blue Panorama Airlines, nelle scorse settimane, ha effettuato alcuni rescue flights consentendo a circa 1.200 connazionali di fare ritorno in Italia.

"Da Cuba a Torino per sconfiggere il Covid 19. Questa mattina, con le altre autorità, abbiamo accolto una task force di medici dall'Avana che sarà operativa alle Ogr di Torino". Così la sindaca di Torino Chiara Appendino, che ha dato il benvenuto ai medici provenienti da Cuba all'aeroporto di Torino Caselle.

Quello di medici e infermieri cubani, ha scritto la sindaca di Torino sui social, è "uno straordinario gesto di generosità a cui va il nostro più sentito grazie".

Ad accogliere i 21 medici e 16 infermieri anche il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio, che ha voluto ringraziare "tutti quelli che hanno contribuito a questa missione, perché questa è una battaglia che vinciamo solo se ognuno fa la propria parte e i primi a farlo sono stati questi medici e infermieri che, volontariamente, sono saliti su un aereo e sono venuti dall'altra parte del mondo a curare persone che non conoscono e non hanno mai visto, solo per grande spirito di altruismo e generosità".

"Nel dolore di una emergenza così dura e difficile - ha aggiunto Cirio - questo è un momento bello che io spero ci lasci un grande insegnamento".

La brigata è composta da 21 medici e 16 infermieri ed opererà nell'area temporanea in allestimento alle Ogr di Torino.

Ad attenderli c'erano anche l'ambasciatore della Repubblica di Cuba in Italia Josè Carlos Rodriguez Ruiz e il console di Cuba a Roma Felix Lorenzo Gonzalez.

"Di fronte a questa epidemia, a questa sfida globale - ha detto l'ambasciatore della Repubblica di Cuba - dobbiamo lavorare insieme, Crediamo fermamente che la patria sia l'umanità. Siamo un piccolo Paese, ma quello che possiamo offrire è la nostra capacità medica e la offriamo con il cuore".