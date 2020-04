"Politici e scienziati trovino la giusta via d'uscita dalla pandemia"

Politici e scienziati ora trovino la strada giusta, in favore della gente, per ricostruire dopo la pandemia di coronavirus. Lo ha detto Papa Francesco all'inizio della celebrazione della messa a Santa Marta, trasmessa via streamining. "Oggi preghiamo per i governanti, per i politici, per gli scienziati che hanno cominciato a studiare la via d'uscita per il dopo pandemia", ha detto il Pontefice, "il dopo che è già cominciato, affinché trovino la strada giusta sempre in favore della gente, sempre in favore dei popoli".