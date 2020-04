Positiva al coronavirus la giornalista di Sky Giovanna Pancheri

"In molti mi avete chiesto che fine avessi fatto in questi giorni: alla fine il Coronavirus ha raggiunto anche me, ora sto molto meglio". Giovanna Pancheri, corrispondente dagli Stati Uniti di Sky Tg 24, ha raccontato in un videomessaggio pubblicato sui suoi canali social, che non aggiornava dal 17 marzo, di essersi ammalata di coronavirus al suo rientro dagli Usa. Il 23 marzo il tampone aveva dato esito positivo.

"Il tampone a giorni di distanza dalla prima diagnosi del 23 marzo - sottolinea la giornalista dagli Stati Uniti - è ancora positivo. Ci sono alcune cose che vorrei condividere, il fatto per esempio che ci siano dei sintomi importanti come la perdita dell'olfatto, non sentivo per esempio più gli odori di limone, arancia e addirittura dell'alcool puro. E vorrei dire pure che l'isolamento funziona, io l'ho fatto e ha dato dei risultati. Infine vorrei anche dire che io sono un esempio di come questa malattia possa durare anche più di 14 giorni, il tampone l'ho rifatto venerdì e purtroppo questa mattina mi è arrivato un nuovo risultato di positività".