Nel bresciano ci sono 5 comuni immuni al virus

A un mese e mezzo dall'inizio dell'emergenza da Coronavirus ci sono cinque comuni bresciani rimasti immuni dal virus. Sono Limone, Pertica Alta, Magasa, Irma e Anfo che non hanno neppure un caso positivo ne' piangono una morte per Covid. In un mese la Ats non ha registrato nessun caso in questi comuni tra Garda, Val Sabbia e alta Val Trompia lontani dall'epicentro nella bassa occidentale tra Orzinuovi e Manerbio.