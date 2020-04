Quali sono le regioni più colpite dall'epidemia nel mondo? 

E' la Lombardia la singola regione più colpita al mondo dall'epidemia di coronavirus, secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili relativi al numero dei decessi, seguita dallo Stato di New York e dalla Comunità autonoma di Madrid. In Lombardia si contano infatti 10.022 morti, mentre i casi conosciuti di contagi sono pari a 54.802.

In questa poco lusinghiera classifica viene poi lo Stato di New York, epicentro dell'epidemia negli Stati Uniti, dove a ieri si contavano 7067 morti, mentre i casi positivi sono stati contati a oltre 161mila. Infine, al terzo posto c'è la Comunità autonoma di Madrid, anche qui la zona di maggior contagio in Spagna, con 5800 morti e 43.877 casi.

Più indietro, sono molto vicine le regioni di Hubei, nella Cina, focolaio mondiale dell'infezione, dove i decessi si sono ormai arrestati a 3215, con 67mila casi, quella della Catalogna, in Spagna, con 3148 morti e 31mila casi, e l'Ile de France, la regione che comprende Parigi e alcuni dipartimenti che la circondano, dove i decessi sono 3040. Si tratta però in questo caso dei soli decessi in ospedale, mentre un dato più veritiero dovrebbe comprendere anche quelli delle case di riposo e delle strutture sanitarie per disabili che non viene fornito disaggregato per regioni, e che sono stati pari a oltre 4000 in tutta la Francia.

Dopo queste prime sei posizioni vengono l'Emilia Romagna, con 2316 morti, la regione di Londra, con 2120 morti e la regione francese Grand Est, che comprende Alsazia, Lorena, Champagne-Ardenne, con 1854 morti.

In termini di maggiore incidenza della mortalità della singola regione su quella della nazione di appartenenza, da notare che nell'Hubei si sono verificati il 96% dei decessi di tutta la Cina. In Lombardia il tasso è del 54,8% sul totale dell'Italia, nello Stato di New York del 42% sul totale degli Stati Uniti, e nella Comunità autonoma di Madrid del 36% sul dato complessivo dei morti in Spagna. Seguono la regione di Londra, con il 26% dei morti nel Regno Unito, e l'Ile de France con il 24% di quelli della Francia.