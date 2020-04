È nato il nuovo piccolo dei falchi del Pirellone

È nato un altro falchetto, figlio di Giulia e Giò, la coppia di falchi pellegrini che dal 2017 nidifica in cima a Palazzo Pirelli a Milano. A dare l'annuncio è stato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, sul suo profilo Facebook. "Palazzo Pirelli, è nato il primo falchetto pellegrino! Due uova devono ancora schiudersi", ha scritto il governatore.

​Dal 2017 una coppia di falchi pellegrini nidifica in cima al Grattacielo Pirelli. I rapaci sono stati scoperti durante i lavori di ristrutturazione dell'edificio, in seguito è stato costruito un nido artificiale per ospitare la cova ed è stata installata una webcam che osserva la vita dei falchi 24 ore su 24. L'osservazione di Giò e Giulia è diventata una consuetudine per molti cittadini che attendono ogni anno il ritorno dei volatili al nido.

Nella primavera 2019 dopo la cova sono nati due piccoli di falco chiamati Lisa e Lea, nomi scelti in seguito a un sondaggio pubblicato sulla pagina facebook ufficiale di Regione Lombardia in omaggio alle celebrazioni per i 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. Anche quest'anno i falchi sono tornati al Pirellone. Nel pomeriggio di domenica 19 gennaio 2020 Giò e Giulia sono stati avvistati per la prima volta nei pressi del nido. Da martedì 3 marzo a domenica 8 marzo Giulia ha deposto 3 uova e il primo si è già schiuso.