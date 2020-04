 Arrivano da Forlì le cucine dell'ospedale Fiera di Milano

Aveva chiuso i battenti ma ha potuto ripartire in tempo record. Sarà una azienda di Forlì- la Farolfi Arredamenti, storica azienda specializzata in arredi su misura, con lunga esperienza sull'arredo di aziende ospedaliere - a realizzare quindici cucine di reparto, ad uso dei medici e del personale infermieristico nel nuovo ospedale da 200 posti letto, soprattutto di terapia intensiva, per l'emergenza coronavirus che sorgerà nei padiglioni 1 e 2 del vecchio centro fieristico di Milano, sostituito nel 2005 da quello di Rho.

Le scadenze sono strette, ma in questo caso l'azienda ha potuto ripartire in tempi lampo, con autocertificazione in Pec alla prefettura di Forlì per emergenza Covid:, lunedì sera è arrivata la chiamata da Aria, azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti della Lombardia, martedì mattina è stato elaborato il progetto, martedì sera alle 7.30 è arrivato l'ok alla produzione. Entro la fine della settimana le prime quattro cucine dovranno essere prodotte, consegnate e montate sul posto dall’azienda forlivese.



Serviranno a integrare la parte operativa dell’ospedale costruito in Fiera. Dieci persone stanno lavorando su questa linea di produzione, dal taglio al trattamento fino al montaggio. Per lavorare in questo periodo di restrizioni, l’azienda ha chiesto un’autorizzazione straordinaria al Comune di Forlì. Allo stesso modo ha affrontato e superato molte difficoltà nel reperimento di alcuni materiali, proprio perché alcuni fornitori erano fermi. Parliamo di grossisti che si occupano di elettrodomestici o complementi di arredo come le sedie, tutte aziende che in queste settimane sono rimaste chiuse.

“Abbiamo ricevuto la richiesta per la fornitura di questo servizio lunedì pomeriggio e martedì sera l’azienda pubblica per l’innovazione ci ha consegnato l’ordine di servizio - commenta Stefano Farolfi, che guida l’azienda insieme al fratello Alessandro - ci auguriamo di poter fornire il nostro piccolo contributo. Siamo tutti focalizzati su questo obiettivo”.