La curva dei contagi torna a salire, ma è record di nuovi guariti

Sale a 139.422 il numero di italiani che hanno contratto il coronavirus dall'inizio dell'epidemia, con un aumento in un giorno di 3.836 unità. Torna a salire dunque la curva: ieri l'aumento era stato di 3.039, lunedì di 3.599. Sono i dati forniti dalla Protezione Civile nel punto stampa delle 18. E' però anche il giorno del record dei guariti: 2.099 in 24 ore (ieri erano stati 1.555), con il totale che sale a 26.491.

E frena l'incremento dei decessi: 542 oggi, contro i 604 di ieri e i 636 di lunedi': il totale delle vittime è di 17.669. Le persone attualmente positive sono 95.262, con una crescita di 1.195 unità (ieri di 880, record di sempre).



Prosegue il calo dei ricoveri: quelli ordinari sono diminuiti di 233 unità (oggi sono 28.485), quelli in terapia intensiva di 99 (il totale scende quindi a 3.693). I pazienti in isolamento domiciliare, infine, sono 63.084.

Si conferma, in Lombardia il rallentamento dell'andamento del coronavirus. Le vittime nelle 24 ore sono state 238 in linea coi giorni scorsi. I contagiati da coronavirus in ad oggi sono 53.414, +1089 rispetto a ieri.

Francia concede 1,2 miliardi di aiuti all'Africa La Francia concederà aiuti per "quasi 1,2 miliardi" di euro per combattere la diffusione di Covid-19 in Africa. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri francese, Jean-Yves Le Drian. "A livello bilaterale prenderemo parte a questo sforzo reindirizzando una parte sostanziale del nostro aiuto allo sviluppo per le questioni sanitarie e alimentari per quasi 1,2 miliardi di euro", ha dichiarato alla Commissione Affari esteri dell'Assemblea nazionale.

Gallera, noi eroici; in Lombardia bomba atomica La Regione Lombardia ha subito, con l'arrivo del coronavirus, "una bomba atomica". A dirlo è l'assessore al Welfare della Regione, Giulio Gallera, nel consueto appuntamento su Facebook per l'aggiornamento dei dati sull'emergenza. Gallera ha fatto notare che la "differenza è abissale: non è possibile paragonare quello che è successo in Lombardia con le altre regioni: da noi sono stati messi in campo gesti eroici".

Guerra (Oms), calo è lento, riaprire un rischio "I passi preliminari per pensare alla riapertura sono parecchi, avendo visto l'andamento della curva epidemica anche oggi non siamo in diminuzione, siamo in rallentamento ma siamo di fronte a un plateau, che si abbassa progressivamente in maniera assai lenta. Questo significa che c'è un serbatoio di positivi asintomatici che continuano a veicolare il virus. Quando aprire senza avere il quadro completo è abbastanza difficile prevederlo". Lo ha detto Ranieri Guerra, direttore aggiunto dell'Oms, al punto stampa in Protezione Civile.

Borrelli, domani partono altri 84 medici task force "Domani partirà il terzo contingente di 84 medici della task force di protezione civile, destinati alle regioni più colpite: in totale con domani saranno 180 i medici della task force, cui vanno aggiunti 116 medici e sanitari internazionali". Lo ha detto il capo della protezione civile, Angelo Borrelli, nella conferenza stampa quotidiana. "Due team di medici sono arrivati oggi dalla Romania e dalla Norvegia- ha aggiunto Borrelli - Ed è arrivato anche un carico di disinfettante dall'Austria grazie al meccanismo europeo di protezione civile".