"Andremo in spiaggia con la mascherina" dice l'epidemiologo

Sarà possibile andare in spiaggia a luglio? "Immagino per questa estate abbronzature un po' particolari, perché l'effetto mascherina sull'abbronzatura ve lo potete immaginare... Del resto, se non saremo in grado di tenere la distanza di sicurezza di un metro, la mascherina da oggi in poi sarà un gesto di buona educazione. Sarà come negli anni '20 quando si evitava di sputare per terra per evitare la tubercolosi" ha detto Pier Luigi Lo Palco, epidemiologo dell'università di Pisa, ospite ad Agorà su Rai 3.