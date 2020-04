Migranti a Taranto preparano visiere protettive e le donano all’ospedale

Mediazione notturna per tentare di avvicinare posizioni ancora molto distanti. Annunciata una conferenza stampa per le 10 del mattino. Rimangono le resistenze del blocco rigorista del Nord sull'emissione di titoli di debito comuni come chiesto dall'Italia, che respinge l'ipotesi di utilizzare il Mes. Conte sente Von Der Leyen: "Serve coraggio"