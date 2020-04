Coronavirus: sorpreso in giro "vado da una prostituta", multato

"Sto andando da una prostituta". Così un pescarese si è giustificato con i poliziotti che lo hanno fermato nell'ambito dei controlli per il coronavirus. L'uomo era a bordo della sua automobile, nonostante le restrizioni previste dal Dpcm, e stava andando a Francavilla al Mare (Chieti) per raggiungere una prostituta. Fermato ad un posto di blocco, non ha avuto alcun problema a spiegare il reale motivo della trasferta, forse, pensando che la sua motivazione rientrasse tra le 'comprovate esigenze'. L'uomo è stato sanzionato.