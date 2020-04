Uccide il fratello perché lo sveglia preparando il caffè

La convivenza forzata da coronavirus ha fatto un'altra vittima. Un uomo ha accoltellato a morte il fratello perché, preparando il caffé, aveva fatto rumore e lo aveva svegliato È successo questa mattina alle 7 in via Cagliari, a Ciampino. L'omicida, che ha 48 anni, ha colpito per due volte con un coltello a serramanico il fratello 56enne sotto gli occhi della madre e di un altro fratello. I carabinieri della Tenenza di Ciampino lo hanno arrestato