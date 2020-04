 Coronavirus: Arcuri, "Non è ancora il momento di pensare alla normalizzazione"

"​La nostra battaglia contro questo nemico sconosciuto e invisibile prosegue senza sosta, ma evitiamo di cominciare a pensare che stiamo vincendo, che stiamo per avere il sopravvento. Gli indicatori dicono solo che stiamo cominciando a contenerne la portata, ma la sua dimensione e la sua diffusione, seppure non uniforme territorialmente, è ancora rilevante". Lo ha detto il commissario straordinario per l’emergenza Domenico Arcuri in un punto stampa in Protezione Civile. "Non è il momento di pensare alla normalizzazione e ai calendari, continuiamo come fatto finora", ha aggiunto. "Ognuno deve fare la sua parte con lo stesso civismo che abbiamo dimostrato di avere. Alcune immagini diffuse sui social non vanno prese ad esempio, vanno deplorate. Dobbiamo fare di tutto per evitare che i sacrifici di tutti noi vengano vanificati".