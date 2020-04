Dai costumi di scena alle mascherine, l'omaggio del teatro Regio alla città di Torino

È iniziata oggi la distribuzione delle prime 200 mascherine per uso generico quotidiano realizzate dalla sartoria del Teatro Regio. Saranno in dotazione gratuita alla Protezione civile e saranno disponibili gratuitamente presso due farmacie della città.

"Un piccolo gesto - dice Sebastian F. Schwarz, sovrintendente del Teatro Regio - ma un gesto che vuole testimoniare la nostra vicinanza ai cittadini. Un modo per sottolineare quanto il Regio sia il teatro della Città".

"Ci sembrava giusto - aggiunge Schwarz - metterci a disposizione in un momento così difficile dando il nostro contributo. Le sarte del Regio si sono subito rese disponibili a realizzare a casa propria le mascherine per uso quotidiano, cerchiamo di realizzarne il più possibile e dovremmo riuscire a produrne circa 2.000 alla settimana, una volta realizzate le distribuiremo gratuitamente".

Per il sovrintendente del teatro torinese "questo è uno dei modi con il quale vogliamo anche ringraziare quanti, in questi giorni, stanno decidendo di lasciare il proprio biglietto al Teatro, invece di richiedere il voucher che mettiamo a disposizione per gli spettacoli cancellati". Proprio per chi ha scelto di sostenere il teatro, dice il sovrintendente, " stiamo pensando anche a un Albo speciale che raccolga tutti i nomi. Penso - conclude - che sia il momento di fare scelte dettate dal cuore, cercando di mettere in circolo quanta più energia positiva possibile".