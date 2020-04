Il sito Inps è andato in crash da solo o per un attacco hacker?

Sale il numero dei tamponi effettuati e anche dei contagiati. "Andare a fare Pasqua e Pasquetta" fuori? "Assolutamente no", afferma Angelo Borrelli capo del Dipartimento della Protezione Civile, confermando inoltre che il distanziamento sociale resterà la regola prioritaria da seguire.

Ursula von der Layen chiede scusa all’Italia, ma se ne parla poco tra gli utenti social, perché le conversazioni sono prevalentemente concentrate con i disservizi del sito dell’Inps e l’erogazione del contributo di 600 euro.

In tutto il mondo, si va verso il milione di casi, “morti più che raddoppiati nell’ultima settimana” annuncia il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus durante il briefing sul coronavirus. Anche la Cina teme una nuova ondata.

Il grafico mostra l'evoluzione dei volumi di conversazione da inizio epidemia a oggi. Ogni picco corrisponde a un evento con forte impatto sull'opinione pubblica. Al centro la words cloud con le coppie di parole più utilizzate nelle ultime ore.



Il Premier Conte conferma la proroga delle le misure restrittive fino al 13 Aprile, e in tanti sui social ne hanno parlato, ma la giornata di ieri è stata caratterizzata anche da un altro evento: il sito dell’Inps, che per il primo giorno avrebbe dovuto raccogliere le domande del bonus di 600 euro per autonomi e partite IVA per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, è andato in tilt e ha smesso di funzionare.

Il presidente dell’Inps Pasquale Tridico denuncia un attacco hacker che ha reso necessaria la sospensione (temporanea) del servizio. Nei volumi di conversazione generato nella giornata di ieri, è significativo che il tanto atteso passo in avanti dell’Europa dichiarato da Ursula Von der Leyen, sia tendenzialmente trascurabile.

La word cloud mostra le coppie di parole più utilizzate nelle ultime ore.

Il Premier Giuseppe Conte è il politico più menzionato di giornata. Tra i post che contengono menzioni al profilo del premier GiuseppeConteIT, quelli che hanno ottenuto più condivisioni riguardano la precisazione sulla presunta possibilità di uscire con i bambini: “Non abbiamo affatto autorizzato l’ora del passeggio coi bambini. Abbiamo solo detto che quando un genitore va a fare la spesa si può consentire anche l’accompagno di un bambino. Ma non deve essere l’occasione di andare a spasso e avere un allentamento delle misure restrittive” precisa il Premier.​

Il grafico mostra i profili dei politici più attivi in percentuale rispetto a un insieme di profili scelti ad hoc tra i più rilevanti della politica i italiana. I pannelli mostrano l’intero periodo, e gli ultimi 2 giorni.

Nota: L'osservatorio web è realizzato utilizzando gli algoritmi proprietari di KPI6. I dati vengono raccolti tramite API dai principali social, aggregati ed elaborati in un unico ambiente di ricerca grazie alla scrittura di query di ricerca che comprendono tutti i principali hashtag, le menzione e le parole chiave legate al Covid-19. A partire da algoritmi proprietari di intelligenza artificiale vengono effettuate le elaborazioni che permettono di misurare il sentiment degli utenti, le emozioni rilevabili nei contenuti o le immagini più utilizzate. Dai dati così ottenuti vengono ricavate visualizzazioni grafiche grazie a programmi di terze parti come Instagram o flourish. Le visualizzazioni vengono aggiornate quotidianamente e rispecchiano fedelmente i dati di KPI6.

Trovate una panoramica completa quotidiana sull’osservatorio realizzato da KPI6 in collaborazione con AGI: