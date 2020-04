Come sarà la maturità se non si torna a scuola prima di metà maggio

Si profila un esame di maturità solo orale, svolto anche tramite piattaforme on line, in ogni caso con commissari solo interni, se entro il 18 maggio gli alunni non potranno rientrare nelle classi per concludere l'anno scolastico. Queste, a quanto si apprende, le direttive contenute in un decreto legge che verrà discusso nel prossimo Consiglio dei ministri che disciplina le modalità per la conclusione dell'anno scolastico vista l'emergenza coronavirus e la necessità di prevenire i nuovi contagi.

Cosa prevede la bozza

Per l'esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, si legge in una bozza del decreto che sta circolando in queste ore, si prevede "l'eliminazione delle prove scritte di esame e la sostituzione con un unico colloquio, stabilendone contenuti, modalità, punteggio e specifiche previsioni per i candidati esterni", qualora non fosse possibile rientrare in classe entro il 18 maggio. Mentre gli scrutini e la valutazione degli alunni, potranno avvenire "anche in modalità telematica".

Niente 6 politico

La linea della ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina, a quanto filtra, è quella di riuscire ad allestire un esame che sia comunque in grado di valutare correttamente la preparazione degli studenti. Nessun 6 politico, dunque.

Vista la contingenza, alla prova di maturità dovrebbero essere ammessi tutti gli studenti, normalmente la percentuale degli alunni è del 96% degli iscritti all'ultimo anno. Per gli alunni delle altre classi delle scuole superiori a settembre si procederà ad un consolidamento delle nozioni apprese in questo periodo di didattica a distanza.

Per l'esame di terza media, invece, la bozza del decreto ipotizza "l'eliminazione di una o più prove, rimodulando le modalità di attribuzione del voto finale" oppure anche la "sostituzione dell'esame con la valutazione finale".