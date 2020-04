Gori teme oltre il 26% dei contagiati nella bergamasca

"Dopo l'allarme sulla città (a marzo 428 decessi Covid19, contro 201 ufficiali) la stampa locale certifica la tragedia della provincia di Bergamo: le vittime sono tra 4,5 e 5mila, non 2.060. Quanti dunque i contagiati? Intwig stima 288mila, il 26% della popolazione. Io temo di più". Così il sindaco di Bergamo, Giorgio Gori, su Twitter. "Conoscere i veri decessi non serve solo a dire quale sia la tragedia. Oggi e' l'unico modo per stimare la reale dimensione del contagio" prosegue Gori in un successivo tweet. "Se fosse mortalità 1%, 5mila vittime=500mila contagi, il 45% della pop. Le strategie che ne derivano (anche di uscita) sono del tutto diverse"