Tutte le ricorrenze e gli anniversari da ricordare ad aprile

Un calendario di date e ricorrenze storiche di aprile. Ecco i fatti più importanti accaduti nel passato, prossimo e remoto, in Italia e nel mondo

1 APRILE

I fatti:

1925 - 95 anni fa entra in funzione a Milano il primo semaforo italiano, installato tra piazza Duomo, via Orefici e via Torino. Il primo cilindro a tre luci era comandato manualmente da un vigile.

1965 - 55 anni fa la prima edizione del mensile 'Linus'. Prima rivista italiana dedicata esclusivamente ai fumetti rivolta ad un pubblico adulto e con una spiccata caratterizzazione politica.

I nati:

1965 - 55 anni fa nasce Simona Ventura, presentatrice del piccolo schermo.

2 APRILE

Giornata internazionale del libro per ragazzi. Giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo.

I nati:

1725 - 295 anni fa nasce Giacomo Casanova, avventuriero, scrittore e poeta italiano.

1840 - 180 anni fa nasce Emile Zola, scrittore, giornalista e saggista francese.

I morti:

1990 - 30 anni fa muore Aldo Fabrizi, personaggio simbolo della romanità nel cinema.

2005 - 15 anni fa muore Papa Giovanni Paolo II.

3 APRILE

I fatti:

2017 - 3 anni fa l'attentato terroristico a San Pietroburgo di matrice fondamentalista islamica, rivendicato dall'Isis.

I nati:

1660 - 360 anni fa nasce Daniel Defoe, padre del romanzo inglese.

4 APRILE

I fatti:

1975 - 45 anni fa Bill Gates e Paul Allen fondano la Microsoft

I nati:

1965 - 55 anni fa nasce Rober Downey Jr. attore e produttore statunitense.

6 APRILE

Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e per la pace.

I nati:

1935 - 85 anni fa nasce Fred Bongusto, cantante da night per eccellenza della musica italiana

I morti:

1520 - 500 anni fa muore Raffaello Sanzio, pittore architetto tra i più rappresentativi del Cinquecento

7 APRILE

Giornata mondiale della salute I

I fatti:

2017 - 3 anni fa l'attentato a Stoccolma: un camion travolge la folla, uccidendo 5 persone

2018 - 2 anni fa l'ex presidente brasiliano Lula, condannato a 12 anni di carcere per corruzione, si consegna spontaneamente alla polizia.

8 APRILE

Giornata internazionale dei rom e sinti, in memoria del primo congresso del popolo rom, nel 1971.

I fatti:

1820 - 200 anni fa viene scoperta la Venere di Milo. La scultura venne ritrovata spezzata in due parti sull'isola greca di Milo da un contadino chiamato Yorgos Kentrotas.

9 APRILE

I fatti:

1975 - 40 anni fa a Los Angeles, Federico Fellini vince il suo quarto Oscar con il film 'Amarcord'.

2005 - 15 anni fa il Principe Carlo sposa Camilla Parker-Bowles

11 APRILE

I fatti:

1975 - 45 anni fa la riforma della Rai, il provvedimento introdusse nuove norme in materia di diffusione radiotelevisiva in Italia.

13 APRILE

I fatti:

1970 - 50 anni fa l'incidente a bordo dell'Apollo 13: esplose un serbatoio di ossigeno.

14 APRILE

I morti:

1980 - 40 anni fa muore Gianni Rodari, tra i più grandi scrittori per bambini.

15 APRILE

I morti:

1865 - 155 anni fa muore Abraham Lincoln, primo presidente Usa repubblicano.

1990 - 30 anni fa muore Greta Garbo, icona universale della storia del cinema.

2010 - 10 anni fa muore Raimondo Vianello.

16 APRILE

Giornata mondiale contro la schiavitù infantile. Giornata mondiale della voce.

18 APRILE

Giornata internazionale dei monumenti e dei siti.

I morti:

1955 - 65 anni fa muore Albert Einstein, fisico filosofo e accademico tedesco.

20 APRILE

I fatti:

1900 - 120 anni fa alla Palazzina delle Bella Arti al Valentino si inaugura il primo Salone dell'automobile di Torino.

21 APRILE

I morti:

1910 - 110 anni fa muore Mark Twain, scrittore e umorista statunitense.

2016 - 4 anni fa muore il cantante statunitense Prince.

22 APRILE

Giorno della Terra.

23 APRILE

Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore.

I fatti:

2005 - 15 anni fa nasce Youtube: alle ore 20:27 viene registrato il primo account e caricato il primo video 'Me at the zoo'.

25 APRILE

Festa della liberazione. Giornata mondiale per la lotta contro la malaria.

I fatti:

1975 - 45 anni fa Milano e Torino liberate dall'occupazione nazista.

I nati:

1940 - 80 anni fa nasce Al Pacino, mostro sacro della recitazione di Hollywood.

I morti:

1995 - 25 anni fa muore Ginger Rogers, star del cinema hollywodiano

26 APRILE

I nati:

1925 - 95 anni fa nasce Michele Ferrero, imprenditore italiano, proprietario dell'omonimo gruppo industriale.

27 APRILE

I fatti:

1840 - 180 anni va viene posta la prima pietra del Palazzo di Westminster.

28 APRILE

Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro.

1945 - 75 anni fa Benito Mussolini e la compagna Clara Petacci vengono fucilati. Il giorno successivo, i corpi vengono esposti a testa in giù in Piazzale Loreto a Milano.

29 APRILE

Giornata mondiale della danza.

I morti:

1980: - 40 anni fa muore Alfred Hitchcock, padre del genere thriller.

30 APRILE

Giornata internazionale del jazz.

I fatti:

1945 - 75 anni fa Adolf Hitler ed Eva Braun si suicidano.

1975 - 45 anni fa termina la guerra in Vietnam.