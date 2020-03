In Italia 105.792 casi di coronavirus. Trend in calo, rallentano i ricoveri

Sale a 105.792 il numero di casi totali di coronavirus in Italia, con un aumento di 4.053 unità rispetto a ieri (identico all'aumento di ieri rispetto a domenica, +4.050), che conferma la stabilizzazione del trend di discesa. Si conferma anche un leggero rallentamento nei nuovi ricoveri, soprattutto in terapia intensiva.



Aumentano invece i decessi giornalieri, che sono 837, 25 più di ieri. In un giorno 1.109 guariti, meno del record di 1.590 guariti di ieri. Per questo l'incremento degli attualmente positivi torna a salire rispetto a 24 ore fa, +2.107 contro il +1.648 di ieri.



In totale a oggi si contano 77.635 attualmente positivi, 15.729 guariti, 12.428 morti. Degli attualmente positivi, 28.192 sono ricoverati (+397, ieri +409), 4.023 sono in terapia intensiva (+42, contro +75 di ieri), mentre in isolamento domiciliare sono 45.420 (+1.668 contro +1.164 di ieri).

La situazione in Lombardia

Rallentano ancora i contagi da coronavirus in Lombardia, per il secondo giorno. Oggi i nuovi casi positivi registrati sono 1.047. Ieri l'aumento era stato di 1.154 unità, mentre sabato di 2.117. Dall'inizio dell'epidemia i positivi sono in tutto 43.208. Lo ha reso noto l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nell'aggiornamento quotidiano sull'emergenza coronavirus.