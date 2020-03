Record di guariti. I contagi rallentano ancora

Superata la soglia psicologica dei 100 mila casi di coronavirus in Italia, secondo Paese dopo gli Stati Uniti. Il bollettino di oggi della protezione civile indica 101.739 casi totali, con un aumento di 4.050 casi in un giorno, meno dei 5.217 di ieri e dei 5.974 di sabato. Per trovare un aumento in termini assoluti più contenuto di questo bisogna risalire al 17 marzo. Dati positivi condizionati oggettivamente dal trend lombardo, dove si è passati da una crescita di 1.592 ieri ai +1.154 di oggi.

Di contro tornano purtroppo ad aumentare i decessi, 812 in un giorno contro i 756 di ieri. Ma si registra anche il record assoluto del numero di guariti: 1.590 in 24 ore. In totale, si contano 75.528 malati attuali (+1.648 su ieri, quando l'aumento era stato di 3.815), 14.620 guariti, 11.591 morti.

Nel dettaglio, sono 27.795 le persone ricoverate con sintomi (+409), quelle in terapia intensiva 3.981 (+75), in isolamento domiciliare 43.752 (+1.164). Tra i guariti anche il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

Rallentano i contagi da coronavirus in Lombardia. Oggi i nuovi casi positivi registrati sono 1.154, dall'inizio della crisi 42.161. Ieri l'aumento era stato di 1.592 unità, mentre sabato di 2.117. I decessi di persone positive sono stati 458: dall'inizio della crisi 6.818. Ieri i morti erano stati 416. Questi sono i dati resi noti dall'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, nell'aggiornamento quotidiano sull'emergenza.

Oltre mille le persone positive dimesse. Oltre diecimila dall'inizio del monitoraggio. Inoltre, secondo quanto riferito da Gallera, i ricoverati segnano "+202 (totale 11.815) e le persone in terapia intensiva +2 (1.330)". Il dato sulle terapie intensiva significa che "vengono occupati due posti in piu' in terapia intensiva". I tamponi effettuati, ad oggi, sono "111.057".​

Martedì bandiere del Senato a mezz'asta e minuto di silenzio Nella giornata di domani sono state annunciate alcune misure per rendere omaggio alle vittime dell'epidemia da Covid-19: bandiere a mezz'asta al Senato e, alle ore 12, l'osservazione di un minuto di silenzio

In Piemonte quasi 9 mila contagi e 800 decessi Sono 795 i decessi in Piemonte di persone risultate positive al Covid-19, 61 dei quali registrati oggi. Questo il totale delle morti suddivisi su base provinciale: 271 a Torino, 156 ad Alessandria, 104 a Novara, 69 a Biella, 53 a Cuneo, 47 nel Verbano-Cusio-Ossola, 46 a Vercelli, 35 ad Asti, 14 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte. Sale a 88 (+13 rispetto a ieri) il numero complessivo di pazienti "virologicamente guariti", cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, mentre altri 243 sono "in via di guarigione", cioè risultati negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e attendono ora l'esito del secondo. Per quanto riguarda i contagi, sono 8.835: 4.193 in provincia di Torino, 1.287 in provincia di Alessandria, 741 in provincia di Novara, 687 in provincia di Cuneo, 477 in provincia di Biella, 456 in provincia di Vercelli, 407 in provincia di Asti, 382 nel Verbano-Cusio-Ossola, 83 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 122 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. I ricoverati in terapia intensiva sono 454, mentre i tamponi diagnostici finora eseguiti sono 26.578, di cui 15.283 risultati negativi.

Superata quota 400 mila casi in Europa I casi di coronavirus in Europa hanno superato quota 400 mila. È il bilancio fornito dalla Afp, secondo la quale la maggioranza del 35 mila decessi si sono registrati nel Vecchio Continente.

In Francia altri 418 decessi, superata quota 3 mila La Francia ha superato i 3 mila morti per coronavirus, con l'aggiunta di 418 decessi nelle ultime 24 ore. Secondo quanto riferito dal ministro della Salute, i morti in totale sono 3.024.

Torino, da domani tricolore proiettato sulla Mole Antonelliana A partire da domani, ogni notte, sarà proiettato sulla Mole Antonelliana di Torino il tricolore italiano "simbolo di unità, solidarietà e senso della patria - spiegano da Palazzo Civico -, richiamo alla forza e alla coesione necessarie per superare quanto prima il difficile momento che sta vivendo il nostro Paese". Domani tutti i Comuni d'Italia esporranno le bandiere a mezz'asta in segno di lutto e rispetto per i numerosi cittadini italiani vittime dell'epidemia da Covid-19.

In trentino crescono sia i casi positivi che i deceduti In Trentino, territorio molto colpito dalla pandemia di Covid-19 e che si pone nella parte alta della triste statistica nazionale, i dati tornano a crescere. Le persone morte dopo aver contratto il coronavirus nelle ultime 24 ore sono state 18 per un totale di 147 dall'inizio della pandemia. In aumento anche i contagi, 102 rispetto a ieri per un totale di 2.529. Il governatore trentino Maurizio Fugatti ha parlato nuovamente di "giornata triste con numeri negativi che contraddistinguono il nostro territorio". Il presidente ha detto che "l'aumento nei contagi lo consideriamo fisiologico ma resta alto e il Trentino è oltre la media nazionale". In provincia di Trento si è spezzato dopo cinque giorni il trend del calo dei contagi.

Contagi in calo in Lombardia. Prima volta dall'inizio dell'emergenza Il numero delle persone attualmente contagiate da coronavirus in Lombardia è in calo per la prima volta dall'inizio dell'epidemia. Secondo i dati forniti dall'assessore al Welfare Giulio Gallera, i nuovi contagi sono stati oggi 1154; da questa cifra vanno detratti i dimessi, pari a 1082, e i decessi, pari a 458, per un totale, negativo, di 386 persone in meno rispetto a ieri che hanno il contagio in essere. Il dato globale indica che dai 25.392 attualmente positivi di ieri si è scesi ai 25.006 di oggi.

In Turchia 168 morti e più di 10 mila positivi Il ministro della Salute turco, Fahrettin Koca, ha reso noto che il Coronavirus ha fatto in tutto 168 morti in Turchia, di cui 37 ultime 24 ore, mentre i pazienti risultati positivi al tampone sono ora 10.827, 1.610 in più rispetto a ieri, dopo che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 11.535 tamponi.

Le donazioni per la Protezione civile superano i 63 milioni di euro "Sul conto corrente del Dipartimento della protezione civile a poco fa erano state raccolte donazioni per 63.894.300 euro. Voglio ringraziare tutti gli italiani, i singoli e le aziende che hanno fatto donazioni piccole e grandi". Lo ha detto il commissario all'emergenza coronavirus Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa quotidiana al Dipartimento della protezione civile spiegando che i soldi saranno investiti "nell'acquisto di dispositivi di protezione individuale, di ventilatori e di altri dispositivi medicali".

Numeri della Sardegna: 682 casi totali, 28 morti e 32 guariti Sono saliti a 682 i casi di Covid-19 riscontrati in Sardegna, dove dall'inizio dell'emergenza sono morte 28 persone. L'ultimo aggiornamento della Protezione civile nazionale segnala che nell'isola sono stati eseguiti, finora, 4.993 tamponi. Degli attuali 622 contagiati, 113 sono ricoverati in ospedale, 24 in terapia intensiva, mentre gli altri 485 sono in isolamento domiciliare. Risultano guarite 32 persone, dato che continua a crescere.